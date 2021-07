Italia Spagna, Jorginho rigorista perfetto: «Ho dimenticato tutto ciò che avevo intorno»

Jorginho ha parlato del rigore decisivo nella lotteria che ha visto l’Italia trionfare sulla Spagna

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria contro la Spagna in semifinale e del rigore decisivo calciato alla perfezione.

«Bellissima partita contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire fino alla fine e abbiamo meritato di vincere. L’ultimo rigore? (ride ndr) Quando calci senti che ormai è finita. Personalmente ho cercato di dimenticare tutto quello che avevo intorno per fare quello per cui mi sono allenato. Ho respirato cercando di rimanere tranquillo. Vittoria forza del gruppo? Non molliamo mai, è un gruppo meraviglioso che merita il meglio. Soffre, gioca, ride, scherza e litiga anche ogni tanto. Sempre insieme».