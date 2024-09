Italia U20, Corradi SVELA: «Passo indietro solo dal punto di vista del risultato. Ecco il nostro OBIETTIVO»

Italia U20, il commento del ct azzurro Corradi SVELA: «Passo indietro solo dal punto di vista del risultato. Ecco il nostro OBIETTIVO»

Sconfitta pesante per l‘Italia Under 20 del commissario tecnico Bernardo Corradi, che nella Elite League ha perso 3-0 contro la Germania in casa. Ecco le parole riprese da TMW del ct azzurro:

PAROLE – «Il rammarico è legato al risultato. Nel finale abbiamo provato a recuperarlo, anche esponendoci al contropiede della Germania, ma è una cosa che avevo chiesto io ai ragazzi. Nel primo tempo abbiamo giocato una buonissima gara, tenendo sempre conto che noi siamo scesi in campo con tutti giocatori classe 2005 e che stiamo lavorando in ottica Mondiale, che abbiamo la fortuna di giocare e che è il nostro obiettivo. E, a volte, nel percorso di crescita per fare due passi avanti bisogna farne uno indietro. Ma il passo indietro, ribadisco, è solo dal punto di vista del risultato: l’atteggiamento mi è piaciuto».