Italia U21, Carnesecchi: «Forti quanto la Spagna. Il pareggio è prezioso»

Marco Carnesecchi, portiere dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato contro la Spagna. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «È uno 0-0 prezioso, per come si era messa la partita era difficile portare a casa il risultato. Siamo l’Italia e siamo forti quanto la Spagna, grazie a questa maglia abbiamo una spinta in più. Migliore in campo? L’Italia».

TRE ESPULSIONI – «Certe partite sono importanti e sentite, è normale che ci sia nervosismo. Poi spetta all’arbitro prendere le decisioni più corrette».

NICOLATO – «Dimostra da anni ciò che sa fare. Sono pochi i complimenti per lui».