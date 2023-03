Italia U21, il bomber è Mulattieri

Se c’è un’Italia che fatica, ce n’è un’altra che invece mette in mostra i suoi talenti: in Under 21 Nicolato ha trovato anche il suo bomber

La sua doppietta di ieri contro la Serbia ha regalato la vittoria agli azzurrini. L’attaccante del Frosinone, ma di proprietà dell’Inter, sta facendo un’ottima stagione in Serie B. Nel futuro potrebbe esserci la Serie A. Lo scrive Tuttosport.