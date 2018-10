La nazionale italiana Under 19 accede alla fase Elite del prossimo Europeo dopo aver conquistato il suo girone

La Nazionale Under 19 vince e convince, riportando la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni per il prossimo Europeo. Dopo l’Estonia e la Finlandia, battute entrambe per 3-0, questa volta a cadere sotto i colpi degli azzurrini di Federico Guidi è la Danimarca. Il successo per 0-1 ha rappresentato la ciliegina sulla torta per l’Italia nella vittoria del suo girone. Segnali importanti per riuscire a conquistare un trofeo sfiorato solo qualche mese fa.

Tra i dati più interessanti di queste prime uscite emerge una grande solidità difensiva e una buona propensione al gol da parte dell’intero organico azzurro. Gabriele Corbo, difensore centrale scuola Bologna, sigla il gol-vittoria a Tallin dopo soli 9′.