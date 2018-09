Di Biagio dopo la vittoria dell’Italia sull’Albania chiede agli azzurrini di alzare l’asticella in vista dell’Europeo che si giocherà in casa

L’Italia Under 21 mostra segni di ripresa dopo il disastroso 3 a 0 in amichevole in casa con la Slovacchia. Gli azzurrini vincono per 3 a 1 alla Sardegna Arena contro i pari età dell’Albania grazie ai gol di Dimarco, Murgia e Parigini. A fine partita i ct Gigi Di Biagio esalta la prestazione dei suoi ragazzi ma allo stesso tempo li esorta a fare meglio. Il cammino per arrivare all’Europeo 2019 è infatti ancora lungo.

«Le vittorie danno morale e certezze, ma noi dobbiamo vedere anche altre cose. – ha detto Di Biagio – Dobbiamo valutare chi tra questi farà parte dell’Europeo e dobbiamo giocare meglio. Bisogna gestire meglio la gara e non accontentarsi dell’1-0. Abbiamo fatto meglio rispetto alla partita con la Slovacchia, ma contro squadre più forti sarà più dura. Oggi meglio non basta. È mancata la continuità e l’incisività, dobbiamo essere più cattivi. Ho in mente quello che dovrò fare. Ho dovuto valutare anche alcune dinamiche interne su alcuni giocatori che dovrò portare all’Europeo. Ci sono da anni dei problemi in Italia, ma noi proviamo a risolverli. Noi speriamo che i giovani azzurri giochino di più, non deve essere una scusa. Io devo trovare la soluzione giusta, anche se qualcuno magari non ha minutaggio. Magari vedendoli qui i club si convincono che possono giocare».