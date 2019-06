Italia Under 21, scocca l’ora del gol per Kean e Cutrone

Italia Under 21, questa sera l’ultima chiamata contro il Belgio: scocca l’ora del gol in attacco per Kean e Cutrone

Adesso tocca a voi. Perché l’obiettivo semifinale per l’Italia è un po’ più lontano dopo il passaggio a vuoto contro la Polonia, ma di certo non compromesso. A patto, innanzitutto, di superare questa sera il Belgio. Magari grazie alle reti di Kean e Cutrone là davanti.

Niente ballottaggi offensivi, per il ct Di Biagio, data l’assenza per squalifica di Zaniolo. Ci sarà Chiesa, hombre del partido contro la Spagna all’esordio, e ci saranno loro due: Kean e Cutrone, finora in ombra nell’Europeo di casa. Oltre che a secco di gol. Questa sera l’occasione migliore, forse anche l’ultima, per invertire la tendenza.