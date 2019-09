Italia Under 21, Nicolato: «Kean e Zaniolo? Riflettano sugli errori passati»

Italia Under 21, Nicolato parla di Kean e Zaniolo: «Devono fare un percorso e riflettere sugli errori passati. Le regole vanno rispettate»

Il CT della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato ai microfono di Radio Rai esprimendo un suo parere su Kean e Zaniolo, spesso protagonisti di episodi extra campo. Ecco le dichiarazioni:

«Hanno grandissime qualità, devono fare un percorso e riflettere sui loro errori passati. Il problema è non imparare dagli errori, non commetterli. Il nostro lavoro non è solo dare qualità di gioco ma anche far maturare i giovani. Le regole vanno rispettate e sia Moise che Nicolò devono riprendere la strada giusta».