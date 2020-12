Italia Under 21, Nicolato: «Spagna favorita per l’Europa. La Slovenia…»

Davide Nicolato commenta il sorteggio per gli Europei Under 21: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico degli azzurri

«Come tutti mi aspetto che la Spagna vinca il torneo o si avvicini a farlo, perché è la favorita. Per noi sarà una vera e propria prova. Sarà difficile prevedere il nostro stato di forma da qui a mazo 2021, tante cose possono succedere. Abbiamo affrontato la Slovenia in amichevole e loro si prepareranno per affrontarci saranno motivati essendo gli organizzatori del torneo, dobbiamo rispettarli. La Repubblica Ceca ha sempre avuto una Under 21 forte».