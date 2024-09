Italia U21, Nunziata: «San Marino? Non è detto che sarà FACILE, dovremo fare QUESTO»

Le parole di Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini, sulla sfida contro San Marino. Tutti i dettagli in merito

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, ha parlato dal ritiro degli Azzurrini della sfida di oggi contro San Marino.

CONDIZIONI – «Stiamo tutti bene, a parte Prati che è out. Stiamo valutando le sue condizioni piano piano, giorno per giorno. Per il resto ho l’imbarazzo della scelta. San Marino è una partita da giocare come tutte le altre, con grande attenzione e voglia di fare risultato. Molti potrebbero pensare che sia la partita facile, ma di facile non c’è niente. Lo diventa se la fai diventare, ma devi giocare ad alti livelli. Questo è un gruppo rodato, non ci vediamo da diversi mesi ma abbiamo un obiettivo in testa e vogliamo a tutti i costi raggiungerlo».

SAN MARINO – «Io dico sempre, al di là dell’avversario, che l’obiettivo è giocare il nostro calcio, al 100%, facendo le cose per bene. Poi dopo le partite vanno sempre giocate, è vero che sulla carta è la partita più abbordabile, però bisogna affrontarla come tutte le altre. Ne abbiamo altre tre e dobbiamo affrontarne allo stesso modo. In Norvegia sarà diverso? Proprio per questo, abbiamo due appuntamenti importanti, dobbiamo dare il massimo».

I NUOVI – «Siamo molto attenti a tutti i ragazzi che giocano, Savona è sempre stato seguito dal Club Italia, lui come tanti altri. Come Pisilli che era già venuto al torneo di Tolone ma non aveva mai fatto parte dell’Under21».

