Italia U21, Nunziata: «Presi gol EVITABILI, ma sulla reazione dico QUESTO»

Le parole di Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini, dopo la vittoria contro Panama. Tutti i dettagli in merito

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, ha parlato in conferenza in vista dopo la vittoria ai rigori contro Panama.

PAROLE – «Abbiamo regalato i primi 25 minuti, abbiamo fatto tantissimi errori prendendo due gol evitabili. Dopo siamo stati bravi, comunque non era facile perché loro perdevano molto tempo e non riuscivamo a trovare ritmo. Per quello che si è visto, abbiamo meritato di pareggiare e vincere. Non è un problema difensivo. Se sbagliamo un’uscita con il portiere sul centrocampista non si può parlare di errore di reparto, è un errore individuale, che ci sta. Non dobbiamo dimenticare che molti di questi ragazzi non hanno mai giocato insieme, per cui qualcosa lo paghi».