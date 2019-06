Italia Under 21, si va verso un altro sold out contro la Polonia

Italia Under 21, si va verso un altro sold out per la sfida contro la Polonia: quanto entusiasmo per gli azzurrini, dopo la vittoria con la Spagna

Entusiasmo alle stelle per l’Under 21 di Gigi Di Biagio. Dopo la grande vittoria contro la Spagna per 3-1, con Chiesa grande mattatore grazie ad una doppietta, gli azzurrini affronteranno la Polonia.

Si va di nuovo verso il tutto esaurito secondo l’Ansa. Sono gia stati venduti oltre 27000 biglietti, e la capienza è stata portata eccezionalmente a 29500.