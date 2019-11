Italia Under20, Portanova: «Felice per il gol, questo gruppo puó arrivare lontano» – VIDEO

Nazionale Under 20, grande prova per Manolo Portanova con la maglia azzurra: un gol per il centrocampista della Juventus Under 23 – VIDEO

(dal nostro inviato a Biella) – Manolo Portanova ha parlato in zona mista al termine della bella vittoria dell’Italia Under20 contro la Svizzera. Queste le parole del centrocampista.

«Sono molto contento di aver contribuito con un mio gol. Mi dispiace di non averlo ancora fatto con la Juventus Under 23. Mister Pecchia mi sta insegnando il calcio vero, sono molto contento di averlo come allenatore».