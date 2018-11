Italia-Usa, la volgarità nostrana esportata anche all’estero

In Italia-Usa, alcuni tifosi hanno realizzato cori volgari nei confronti del portiere avversario ad ogni rimessa dal fondo

L’Italia del calcio è un mondo che ha sempre avuto grande impatto sul resto dell’Europa. Tra coreografie indimenticabili, stadi di grande valore storico e cori memorabili, i tifosi hanno esportato negli anni il meglio e il peggio del calcio italiano all’estero. È accaduto di nuovo, questa volta nel campo neutro di Genk durante l’amichevole Italia-Usa.

In questo caso, però, si tratta di qualcosa di decisamente negativo. Il coro “M..da!” riservato al portiere statunitense in fase di battuta rappresenta un insulto al vero tifo italiano, passionale ed emotivo, ma che non prende mai di mira gli avversari. Sono episodi da condannare in qualunque contesto sportivo, anche e soprattutto in un match amichevole al quale sono presenti, tra gli altri, numerosi bambini.