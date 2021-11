Italia, Zoff: «Siamo più forti della Svizzera. Al Mondiale possiamo ripeterci»

L’ex storico capitano della Nazionale Zoff ha parlato in vista di Italia-Svizzera

Dino Zoff, storico ex capitano della Nazionale italiana, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua in vista dell’importante partita di domani tra Italia e Svizzera.

SENZA PAURA – «Ma sì, azzurri, avete affrontato di peggio nella vostra carriera. Avete giocato finali e semifinali con la Nazionale, con i vostri club, partite molto più importanti, quindi non potete temere questa partita con la Svizzera. O meglio: temere sempre, perché gli avversari vanno rispettati e sono forti, e la Svizzera ha dimostrato di essere una squadra di valore che all’Europeo ha eliminato la Francia. Ma noi siamo superiori. Sinceramente non credo che ci possano essere troppi problemi, ci qualificheremo. Pensiamo soltanto a far bene e stiamo attenti in ogni momento. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa, all’Olimpico, con i nostri tifosi, e lì è difficile perdere. Poi si vedrà. In teoria potremmo anche ripeterci, in tempi recenti ci sono riusciti Spagna e Francia che, dopo aver vinto una fase finale, si sono confermate nel torneo successivo, Europeo o Mondiale che fosse».