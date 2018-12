Italiane in coppa: ecco gli arbitri dei match

E’ settimana di coppe europee per le nostre squadre impegnate tra Champions ed Europa League. Saranno questi gli arbitri a fischiare

Saranno ben 6 le italiane protagoniste del secondo turno di coppa, CL o EL che sia. Ad aprire la tornata di partite ci sarà la Juventus in quel di Zagabria: martedì, ore 20.45, sotto la direzione arbitrale del portoghese Manuel De Sousa, internazionale dal 2006. Arbitro che non ha mai diretto i bianconeri, ma i precedenti con altri team italiani sono tutti negativi. Napoli – Benfica sarà disputata la sera seguente al San Paolo di Fuorigrotta e il direttore di gara sarà il tedesco Felix Brych: qualcuno se lo ricorderà per l’arbitraggio del match di Champions contro il Chelsea, finito 4 – 1 per i londinesi.

CAPITOLO EUROPA LEAGUE – La sorella minore della ben più blasonata e remunerativa Champions League sarà caratterizzata da Sparta Praga – Inter, a fischiare sarà l’arbitro portoghese Artur Dias. La Fiorentina sfiderà il Qarabag, con Drachta a dirimere le contese. Mentre la Roma e il Sassuolo saranno arbitrate da Aghayev e Liany, e dovranno vedersela con l’Astra Giurgiu e il Genk. Tutto pronto per altre tre grandi notti europee, sperando che si parli di gol ed emozioni più che di controversie arbitrali.