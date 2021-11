Italiano: «La vittoria contro il Milan ci deve dare consapevolezza della nostra forza»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Dalla partita contro il Milan ci prendiamo la consapevolezza della nostra forza come squadra. Siamo contenti di cosa abbiamo fatto finora, ma possiamo migliorare ancora. Sono contento della crescita degli ultimi arrivati come Odriozola e Torreira. Da ora ad inizio dicembre dobbiamo affrontare tanti impegni ravvicinati, sono contento di recuperare alcuni giocatori. Ci sarà bisogno di tutti. Chi è stato chiamato in causa nella partita contro il Milan ha fatto molto bene e di questo sono molto contento. Adesso serve continuità e la partita di sabato con l’Empoli può darci tante risposte. Siamo contenti di aver vinto davanti ad uno stadio gremito. Abbiamo gioito, ma ora bisogna pensare al prossimo avversario. Il compleanno di Commisso? Abbiamo mandato un video messaggio di auguri al presidente. So che tornerà presto in Italia e noi non vediamo l’ora di riabbracciarlo».