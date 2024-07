Gravina ha già DIMENTICATO il flop dell’Italia agli Europei: la REAZIONE è storia

Xavier Jacobelli ha commentato, nel suo editoriale su Tuttosport, le reazioni delle istituzioni dopo una settimana dal flop dell’Italia agli Europei.

COMMENTO – «Palpabile, nell’aria del Palazzo si respira la sensazione che, in fondo, il 29 giugno non sia successo quasi nulla. Maddai, cosa volete che sia: è andata a casa anche la Germania e pazienza se scippata di un rigore dal peggior arbitro della Via Lattea; è andato a casa anche il Portogallo degli immortali Ronaldo e Pepe; a casa andrà, dopo la semifinale, una tra Francia e Spagna. E poi il mercato impazza, i raduni incombono, i calendari sono stati compilati, le elezioni del presidente federale sono state anticipate al 4 novembre, come se contro Francia, Israele e Belgio in Nations League andasse in campo il capo della Figc presente o futuro e non temessimo, invece, di rivedere la squadra morta dentro, senza gioco, senz’anima, senza orgoglio, senza niente di niente, presa a pallate dalla Svizzera».