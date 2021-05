Everton, James Rodriguez: «È rimasto poco tempo nel calcio per me»

Il futuro di James Rodriguez sembra già essere lontano dal calcio giocato: il giocatore dell’Everton ne ha parlato a un quotidiano colombiano

James Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul suo futuro al quotidiano colombiano la Linterna. Ecco le sue parole:

«Il mio sogno è quello di vincere con la mia Nazionale. Ne ho anche parlato con la squadra e ho condiviso l’obiettivo con i compagni. Ho vinto diversi titoli in carriera e quindi perché non alzarne uno con la Colombia?. Per farlo ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, compresi i più esperti: Falcao? Per me è un onore giocare con lui. Lo abbiamo fatto anche al Porto e al Monaco. Non posso dirvi quando e dove mi ritirerò. Ma penso che sia rimasto poco tempo nel calcio per me, non vorrei giocare quando sarò troppo vecchio. Voglio godermi al massimo questi ultimi anni e aiutare i giovani”.