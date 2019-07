James Rodriguez Napoli, Ancelotti: «Gli ho mandato un messaggio»

James Rodriguez Napoli, Ancelotti parla della trattativa dell’estate, dopo la partita amichevole contro il Benevento

Carlo Ancelotti ha parlato a Tv Luna, dopo la sconfitta in amichevole contro il Benevento. Ecco le sue parole su James Rodriguez: «Lui può giocare in tante posizioni, è un 10 classico abituato a giocare dietro la punta».

«Gli ho mandato un messaggio per gli auguri. C’è un trattativa in corso che sarà lunga. Non è semplice, speriamo che tutto vada bene. Se non andrà bene si potrà cambiare obiettivo».