James Rodriguez al Napoli: stasera Jorge Mendes sarà a Dimaro

Il Napoli continua a inseguire l’obiettivo James Rodriguez. Jorge Mendes sarà questa sera a Dimaro per provare a chiudere l’affare

Potremmo essere arrivati alle ore decisive per James Rodriguez al Napoli. Secondo quanto riporta ‘As‘, questa sera a Dimaro arriverà Jorge Mendes, agente di James Rodriguez in Italia, per provare a definire il trasferimento del suo assistito in maglia partenopea.

Il super procuratore portoghese incontrerà De Laurentiis per cercare la quadratura del cerchio ed esaudire i desideri del colombiano, desideroso di vestire la maglia azzurra e riabbracciare Ancelotti.