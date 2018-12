Jankto: «Errori decisivi, è mancata concentrazione»

Nel post-partita di Cagliari – Udinese, il centrocampista bianconero Jakub Jankto ha commentato la trasferta in terra sarda terminata con una sconfitta

Cagliari – Udinese, terminata 2 – 1 per i sardi, è stata una partita sfortunata per i friulani. Non è bastata la rete di Fofana per portare punti a casa. Ciò nonostante il centrocampista ceco Jakub Jankto, al momento in forza al club della famiglia Pozzo, ha offerto una buona prestazione. Nel post-partita, il ceco ha commentato la sconfitta in terra sarda.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo giocato una buona partita, ma purtroppo abbiamo commesso errori gravi e abbiamo perso. Delneri ci ha detto che il secondo gol si poteva evitare, da lì ci siamo bloccati ed è venuta a mancare concentrazione. Due errori su tutti sono stati decisivi e abbiamo colpito troppi pali. Adesso pensiamo al Bologna, dobbiamo fare in modo che gli errori commessi oggi non si verifichino».