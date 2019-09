Jerome Boateng accusato di aggressione aggravata all’ex compagna

Brutto episodio in cui è coinvolto Jereome Boateng: il difensore del Bayern Monaco accusato di aggressione aggravata all’ex compagna

Brutto guaio extra campo per Jerome Boateng. Il difensore del Bayern Monaco, negli ultimi giorni di mercato anche in orbita Juventus, è stato accusato di aggressione aggravata contro la sua ex compagna e madre delle sue due gemelle, Sherin Senler.

La Gazzetta dello Sport comunica che La Procura di Monaco di Baviera ha già aperto un’indagine per un episodio del 2018. Al contempo i legali del tedesco hanno fatto sapere che le accuse sono basati su affermazioni non attualmente dimostrate.