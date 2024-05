Jerome Boateng al LASK, UFFICIALE: «C’erano altre offerte, qui perchè convinto dal progetto»

Jerome Boateng è un nuovo giocatore del LASK: dopo l’addio a parametro zero dalla Salernitana il difensore firma con gli austriaci

«Attendo con grande impazienza il mio momento al LASK. I dirigenti si sono impegnati molto e, nei confronti avuti insieme, mi hanno fatto capire fin da subito che volevano assolutamente che fossi parte del percorso intrapreso. Ho avuto numerose offerte, ma ho scelto consapevolmente il LASK perché ero completamente convinto dell’approccio, dell’idea e della visione sportiva del club. Per me questo è molto più importante del fattore finanziario. Il club ha costruito qualcosa di eccezionale negli ultimi anni e ora vorrei utilizzare la mia esperienza per aiutare il LASK a compiere i prossimi passi. Sono pieno di energia e farò tutto il possibile per avere il maggior successo possibile insieme a LASK».