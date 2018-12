Jorge Mendes al Gran Galà AIC… si siede con la Juventus! – FOTO

Il procuratore di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes presente al Gran Galà del Calcio AIC: il portoghese è rimasto seduto per tutta la serata al tavolo della dirigenza juventina

Per la Juventus ormai Jorge Mendes è praticamente uno di famiglia. Talmente tanto di famiglia, da concedergli l’onore di sedere allo stesso tavolo della dirigenza bianconero nel corso del Gran Galà del Calcio che si è tenuto ieri. Il super agente portoghese, che non ha presenziato alla contestuale manifestazione per l’assegnazione del Pallone d’Oro a Parigi, era ufficialmente presente alla manifestazione dedicata ai premi della Serie A per accompagnare il suo assistito Joao Cancelo, uno dei candidati al premio come miglior difensore della passata stagione, quando vestiva ancora la maglia interista. Strano pensare che a chilimetri di distanza un altro suo assistito, Cristiano Ronaldo, arrivava sul secondo gradino del Pallone d’Oro dietro Luka Modric (il portoghese era però assente alla cerimonia di France Football nonostante l’invito ufficiale).

Mendes è rimasto tutta la serata allo stesso tavolo a cui sedevano il vice-presidente bianconero Pavel Nedved, il direttore sportivo Fabio Paratici e l’allenatore Massimiliano Allegri (vincitore del premio come miglior allenatore). Fitto il chiacchiericcio nel corso della cerimonia: l’occasione sarebbe stata propizia per approfondire alcune tematiche di mercato. Resta singolare il fatto che un procuratore come Mendes non abbia preso contatto con nessuna delle altre squadre presenti alla serata (agli altri tavoli), ma sia rimasto sostanzialmente a quello juventino quasi come un dirigente bianconero.