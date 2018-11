Jorge Mendes: «Ronaldo vincerà il Pallone d’Oro. Ha migliorato la Juve, peggiorato il Real»

Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, ha parlato del suo assistito numero uno, lanciando una frecciata al Real Madrid

Cristiano Ronaldo vincerà il Pallone d’Oro anche in questa stagione? Jorge Mendes, suo agente, non ha dubbi. Il procuratore portoghese ha parlato dal Web Summit di Lisbona e ha lanciato un chiaro messaggio al Real Madrid ma anche agli sfidanti per il Pallone d’Oro: CR7 è il favorito! Il procuratore portoghese è sicuro delle sue affermazioni, nonostante le diverse delusioni stagionali per CR7 che non ha ricevuto il premio come miglior giocatore della scorsa Champions League e non ha ricevuto nemmeno il premio Best Fifa.

Jorge Mendes però, come detto, non ha dubbi ed esalta il suo assistito, passato quest’estate dal Real Madrid alla Juventus per oltre 100 milioni di euro: «Secondo me Cristiano Ronaldo vincerà il Pallone d’Oro anche quest’anno. Sta facendo davvero bene, è il migliore di questa epoca e di tutta la storia». Proprio il passaggio dal Real alla Juventus viene preso da esempio da Mendes: «Per capire tante cose basta guardare com’era il Real Madrid prima e cosa è diventato adesso senza Cristiano Ronaldo. Lo stesso si può dire della Juventus: Cristiano ha migliorato molto la squadra bianconera».