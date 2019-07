Jorginho affonda Sarri: «Non era mio amico. Ora con Lampard sono più libero»

Jorginho ha parlato di Maurizio Sarri, suo allenatore al Chelsea e al Napoli: le parole del centrocampista italiano

Intervistato da AS, Jorginho racconta Maurizio Sarri suo allenatore al Chelsea e al Napoli. Chi si aspettava frasi d’affetto e stima sarà rimasto deluso, il centrocampista italiano descrive così il suo rapporto con il tecnico della Juve.

SARRI – «Sarri era il mio allenatore, non il mio amico. Abbiamo lavorato insieme per quattro anni, ma adesso si sta aprendo un nuovo capitolo della mia vita. Sarri non c’è più, io sono rimasto qui e darò il massimo per il Chelsea»

LAMPARD – «Con Frank abbiamo cambiato modo di giocare, adesso utilizziamo due centrocampisti, non più tre. Dovremo correre molto, ma penso che potremo fare molto bene. Con il nuovo modulo sono più libero e posso dare più sfogo alla mia capacità creativa. Nello scorso campionato sono cresciuto molto sul piano dell’intensità e dell’aggressività. Credo di poter aiutare di più i miei compagni quest’anno”»