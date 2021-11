Il retroscena di Jorginho sulla scelta della Nazionale: quando preferì l’Italia a Brasile

In un intervista France Football, Jorginho ha rivelato un retroscena sulla scelta di dire di sì all’Italia.

NAZIONALE – «Quando il direttore della Verdeoro Edu Gaspar mi chiamò, nel 2018, ormai non me l’aspettavo più. Chi non vorrebbe giocare per il Brasile? Ma ci ho pensato a lungo su e dentro di me mi sono detto: ‘È impossibile, non posso voltare le spalle all’Italia’. Questo Paese mi ha aperto le sue porte e mi ha permesso di diventare un calciatore professionista. Inoltre, avevo già disputato alcune amichevoli con la Nazionale italiana. Sono riconoscente per tutto quello che l’Italia ha fatto per me e orgoglioso di aver scelto di vestire la maglia della Nazionale».