Jovic, pronta una NUOVA DESTINAZIONE ITALIANA per il centravanti milanista. La DECISIONE

Jovic PRONTO ad una NUOVA DESTINAZIONE? Il serbo potrebbe RESTARE in Italia: c’è QUESTA nuova possibilità

Continua in uscita il Calciomercato Milan. Come riportato da Pianeta Milan, Luka Jovic potrebbe avere una nuova proposta dall’Italia per il suo futuro. Si era parlato dell’interesse dalla Spagna del Villareal, ma nelle ultime ore anche la Juventus starebbe pensando al prestito dell’attaccante.

I bianconeri dovranno fare a meno di Milik per ancora tano tempo. Il polacco si è nuovamente operato e per lui la stagione sembra davvero stregata. Jovic sarebbe un profilo pronto che conosce già la Serie A e che nel reparto offensivo di Motta troverebbe il compagno di Nazionale Dusan Vlahovic.