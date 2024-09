Stojkovic DIFENDE Jovic: «Vi svelo cosa HO DETTO a lui dopo l’errore che ha fatto»

Stojkovic, CT della Serbia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Jovic dopo l’incredibile errore contro la Spagna

Intervenuto ai media locali, Stojkovic, CT della Serbia, ha parlato così di Jovic, attaccante del Milan dopo l’errore contro la Spagna in Nations League.

PAROLE – «Non ho detto niente a Luka, l’ho abbracciato, a testa alta e andiamo avanti. È la cosa più difficile per lui, perché è praticamente un rigore senza portiere, ma il calcio è un gioco di errori. I gol arriveranno in ogni caso, sono contento che sia mobile, subisce duelli, non molla e tante volte costringe l’avversario a fargli fallo. Offensivamente, se giochi con la difesa bassa, l’unica cosa che puoi fare è minacciare l’avversario con un contropiede. Siamo stati pazienti, abbiamo aspettato un’occasione, l’abbiamo aspettata e avete visto…».