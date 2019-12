Julio Cesar: «Il Flamengo può vincere il Mondiale per Club» – VIDEO

L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar parla della possibilità del Flamengo di vincere il Mondiale per Club contro il Liverpool – VIDEO

Il Flamengo può vincere il Mondiale per Club contro il Liverpool. Parola di Julio Cesar, il quale si è sbilanciato in un pronostico sulla competizione internazionale che si sta disputando in Qatar.

«Il Flamengo ha l’opportunità di vincere. Hanno grande fiducia nei loro mezzi e affrontano una grande squadra come il Liverpool», ha dichiarato l’ex portiere della nazionale brasiliana e dell’Inter.