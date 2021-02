Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato dopo la vittoria sul Parma arrivata grazie al gol di Barak: ecco le parole del tecnico

Ivan Juric analizza la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky Sport.

LA GARA – «Non era facile, partire così e prendere gol dopo due prestazioni non buone… sono stracontento, abbiamo fatto una gran bella partita. Abbiamo corso bene, non li abbiamo fatti mai giocare soffrendo molto poco e dominando a lunghi tratti».

MOVIMENTI – «Non è facile sorprendere le difese italiane quando si posizionano ma facendo dentro e fuori possiamo metterle in difficoltà».

COLLEY – «Speriamo non sia niente di grave, lui tende sempre ad esagerare. Qualcosa c’è ma speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo perso anche Kalinic, vedremo».

LASAGNA E DIMARCO – «Oggi avrebbe giocato Kevin a prescindere, stiamo vedendo delle cose bellissime in carriera come ho visto fare a Diego Milito. Ha tantissimo margine di miglioramento. Dimarco? Ha un piede fantastico, gli dico sempre che deve fare qualche metro in meno e puntare di più sul piede».