Juric: «La sconfitta è meritata. Lasagna e Kalinic insieme non hanno funzionato»

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole.

«Sono sicuramente deluso. Il primo tempo è stato davvero brutto, non abbiamo retto su nulla, duelli, seconde palle, fisicità. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene fino al loro gol che è nato da una nostra ingenuità. abbiamo giocato come sappiamo e avuto occasioni. La sconfitta è meritata anche se è arrivata in un momento nel quale dominavamo».

LASAGNA E KALINIC INSIEME – «Non è andata bene. Devo capire Kevin cosa preferisce. Deve diventare completo, attaccare la profondità ma anche partecipare al gioco. Durante la settimana la coppia aveva funzionato, oggi no. Nelle prossime partite torneremo a una punta».