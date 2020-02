In conferenza stampa Ivan Juric spende parole importanti nei confronti di Fabio Borini, arrivato dal Milan a gennaio

«Amo questi ragazzi, quando abbiamo fatto la prima telefonata ho capito che giocatore fosse. È arrivato con una fame tremenda, non ha giocato titolare con il Milan ma non è stato un contraccolpo. È perfetto per noi»