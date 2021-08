Juric: «Siamo un cantiere aperto. Il vero Belotti lo vedremo dopo la sosta»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

TORINO – «In questo momento siamo un cantiere aperto. Non sappiamo neppure quali sono i nostri punti deboli e forti. Vedo grande determinazione e dedizione nel voler cambiare l’andazzo degli ultimi anni. Vedo anche alti e bassi. C’è però voglia di imparare e di fare un calcio più propositivo. Non ho in questo momento le certezze che potrò avere tra un po’ di tempo».

ATALANTA – «L’Atalanta è ormai diventata grande. Sa esattamente quello che vuole. Ci sono giocatori che si conoscono bene, che giocano da anni assieme. Vuol dire che la società riconosce un giocatore bravo da uno meno bravo. Hanno un gioco consolidato e lo stesso allenatore. Ormai è una grande squadra».

BELOTTI – «Belotti starà bene dopo la sosta se continuerà ad allenarsi con la voglia che ha dimostrato da quando si è aggregato al gruppo. Adesso è in un momento dove sta lavorando tanto. Ha saltato tre giorni per un problema alla caviglia. Vedremo il vero Belotti più avanti. Con Sanabria sì, può giocare, ma io preferisco schierare solo un attaccante. Ogni tanto si può passare a due. Però tutti e tre gli attaccanti in organico sono tre prime punte, non è il massimo della vita».