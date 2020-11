Juric: «Sto tirando troppo il collo ai miei ragazzi…» – VIDEO

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro contro il Milan: queste le sue parole

«Sto tirando il collo anche troppo ai miei ragazzi, oggi si sono presentati come volevo, con personalità. Abbiamo giocato con tanta gente che non era abituata. Dobbiamo diventare una squadra forte, che sa gestire certi momenti. Sarà un anno difficilissimo, perchè c’è molto poco tempo per lavorare e abbiamo tanti infortunati»