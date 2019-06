Juric Verona: qual è lo stile del tecnico croato

Il Verona ha sostituito Aglietti con Ivan Juric. Le sue squadre hanno una filosofia tattica molto riconoscibile

Ivan Juric sarà il prossimo allenatore del Verona, con quindi la responsabilità di guidare gli scaligeri in questa nuova avventura in Serie A.

Il tecnico croato nel corso della sua avventura al Genoa si è contraddistinto per uno stile tattico riconoscibile. Di scuola “gasperiniana”, adotta marcature a uomo molto aggressive e cerca di recuperare palla in avanti. Insomma, per quanto sia un tecnico dallo stile prevalentemente difensivo, ha un approccio tattico coraggioso.