Juve-Ajax, tensione tra i tifosi olandesi, i giornalisti e la polizia – VIDEO

Juve-Ajax non inizia nel verso giusto. Tensione tra i tifosi olandesi, la polizia e anche una troupe tv. Le ultimissime

Alta tensione a Torino prima del fischio d’inizio di Juve–Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alcuni gruppi di tifosi olandesi non sono saliti sui bus già pronti per accompagnarli all’Allianz Stadium generando delle tensioni con la polizia e anche con una troupe televisiva.

I gruppetti di tifosi dell’Ajax che non hanno voluto prendere i mezzi pubblici a loro riservati, hanno risalito via Nizza a piedi e si stanno recando al Parco del Valentino. Prima del loro ritorno al Parco del Valentino, ci sono stati dei contatti con la polizia. Inoltre, un tifoso dell’Ajax, ha spintonato una troupe televisiva intenta a confezionare un servizio pre-partita. In difesa della collega è intervenuto un agente della polizia in borghese.