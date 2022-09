Juve, Allegri a rischio? Le ultime sulla posizione del tecnico

Allegri a rischio esonero? Le ultime sulla posizione dell’allenatore della Juve dopo la sconfitta contro il Benfica

Massimiliano Allegri a rischio esonero? Ci ha pensato Sky Sport a fare il punto sulla posizione dell’allenatore bianconero dopo il crollo col Benfica.

Per il momento il tecnico della Juventus non sarebbe in discussione, la società non ha intenzione di cambiare guida tecnica. Quello che è sicuro, però, è che alla squadra serve un immediato cambio di rotta.