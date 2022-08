Juve, Allegri: «Capisco l’umore dei tifosi»

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: «Questa sconfitta con l’Atletico ci ha fatto bene e ci ha fatto alzare le antenne»

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra la Juve e il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

UMORE DEI TIFOSI – «Posso capire l’umore di questi alti e bassi. Abbiamo giocato 3 amichevoli contro squadre importanti. Questa bella sconfitta con l’Atletico ci ha fatto bene e ci ha fatto alzare le antenne. Ho sentito troppi trionfalismi in giro. La Juve ha il dovere di puntare a vincere come tutti gli anni. Farlo è difficile perché ci sono squadre attrezzate. È un campionato con 4/5/6 pretendenti e noi siamo in mezzo a quello. Dobbiamo lavorare in silenzio, migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista: gioco, fase difensiva. È un lavoro che siamo facendo quotidianamente e sono contento. La società è stata brava a sostituire chi è partito. Ora dobbiamo pensare al campionato, abbiamo 4 partite prima della fine del mercato. Dobbiamo avere grande rispetto dell’avversario: vincere è fatica, dobbiamo fare bene quando abbiamo la palla e quando non l’abbiamo. La squadra è serena, tranquilla e ha entusiasmo».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEW24.COM