Juve Bayer Leverkusen, Bosz in conferenza stampa: «Sarri è un grande allenatore, sarà dura contro di lui»

Juve-Bayer Leverkusen, ci siamo. Questa sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Per i tedeschi, dopo l’inattesa sconfitta in casa contro la Lokomotiv Mosca, già un crocevia decisivo.

Così, allora, il tecnico Peter Bosz in conferenza stampa: «Sarri è un grande allenatore, sarà dura contro di lui», l’analisi dell’ex allenatore – tra le altre – di Ajax e Borussia Dortmund.