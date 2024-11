Juve, infortunio Cabal: Giuntoli guarda agli svincolati? Le ultime

Juve, dopo l’infortunio di Cabal i bianconeri guardano al mercato: si cerca tra gli svincolati o si aspetta gennaio?

Non arrivano buone notizie dalla Colombia con il terzino della Juve Cabal che farà ritorno anticipato a Torino per un infortunio che lo terrà lontano dal campo per molto tempo.

Dopo l’infortunio di Cabal e Bremer, la coperta in difesa è sempre più corta ma il calciomercato bianconero non ha intenzione di andare sul mercato degli svincolati. Si inizierà a lavorare e osservare i profili per poi intervenire a gennaio.