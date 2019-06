Juve, qualità a parametro zero in mezzo al campo: in cinque prima di Rabiot nel ciclo vincente dei bianconeri

In principio fu Andrea Pirlo. Precursore, d’altronde, per definizione. Perché nel ciclo aperto di successi bianconeri c’è, nitida, l’impronta del centrocampo. La cui qualità non per forza ha sempre fatto rima con investimenti onerosi, in casa Juve. Anzi. Pirlo è stato appunto il primo di una lunga lista di colpi a parametro zero che, ora, potrebbe arricchirsi del nome di Adrien Rabiot.

Ad inaugurare la felice tradizione, subito dopo il Maestro, era infatti stato un certo Paul Pogba, rivenduto poi per una cifra a due zeri. Nel medesimo solco anche l’ingaggio di Sami Khedira dal Real Madrid e, lo scorso anno, di Emre Can dal Liverpool. Per arrivare ad un futuro compagno proprio di Rabiot, se – come pare – giocatore e mamma procuratrice sono ormai pronti a sposare il bianconero: Aaron Ramsey bloccato già in inverno in scadenza di contratto con l’Arsenal.