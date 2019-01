Juve-Chievo top e flop, le pagelle: saetta Douglas Costa, infinito Sorrentino, brilla anche Bernardeschi. CR7 troppo nervoso, Bani travolto

Agevole successo per la Juventus, che inaugura il 2019 con un netto successo anche in campionato. A farne le spese un Chievo già condannato a fine primo tempo. I top e flop della sfida dell’Allianz Stadium.

Juve-Chievo: promossi Douglas Costa, Sorrentino e Bernardeschi

DOUGLAS COSTA – Una saetta. Taglia in due la difesa del Chievo come il celebre grissino nel tonno, indirizzando in maniera inesorabile il match. Tremendamente necessario, a gara in corso come dal fischio d’inizio: ad Allegri la scelta.

SORRENTINO – All’andata si era dovuto accontentare delle scuse dopo il duro intervento di gioco, al ritorno a Cristiano Ronaldo si è tolto addirittura la soddisfazione di neutralizzare un calcio di rigore. Il primo in Italia. Mica male per un vecchietto di 40 anni…

BERNARDESCHI – Lasciati definitivamente alle spalle gli acciacchi che ne avevano condizionato l’autunno e l’inverno, il talento di Carrara torna a scolpire nel marmo giocate e fiammate. Mettendo nel mirino la fase decisiva della stagione.

Juve-Chievo: bocciati Bani, Cristiano Ronaldo e Depaoli

BANI – Travolto dal potenziale offensivo della Juventus, non riesce che ad annaspare tra le onde. Non ne viene fuori nulla di buono: tre reti subite, ma sarebbero potute essere ben di più…

CRISTIANO RONALDO – Sarà stata la lesa maestà di Zapata e Quagliarella che lo hanno affiancato nella classifica marcatori, ma scende in campo troppo nervoso fin dalle battute iniziali. Si irrigidisce e sbaglia tanto, compreso il primo penalty in Italia…

DEPAOLI – La serata non si annunciava come delle più tranquille, per carità, ma di fronte si ritrova un Bernardeschi indemoniato. Prova a sventolargli una paletta rossa davanti, finisce per spalancargli un’autostrada.