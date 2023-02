Juve-Danilo, il brasiliano ha scelto il suo futuro

Danilo ha scelto il suo futuro alla Juventus, il difensore brasiliano firmerà un contratto a vita con il club bianconero

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il centrale è destinato a rappresentare il punto di riferimento dello spogliatoio bianconero ancora per tanti anni. Già capitano in assenza di Bonucci per lui si prospetta un prolungamento fino al 2026 a circa 4 milioni. Rifiutate le avance del Bayern Monaco, per Danilo esiste solo la Juve