Juve, Danilo: «Lo scudetto un sogno, l’obiettivo è un altro»

Le parole di Danilo, difensore e capitano della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Napoli

Danilo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA FONDAMENTALE – «Alla fine sono gli stessi tre punti, ma danno una spinta morale per seguire la nostra strada. Non siamo neanche a metà ma è importante questa vittoria».

GOL GATTI – «E’ un sempio per tutti noi, un ragazzo umile che lavora tanto. Ha avuto momenti difficili ma è forte, resiliente e ha dimostrato il fino alla fine della Juve».

COME SI SENTE – «Contentissimo, mi è mancato questo feeling, nella nostra casa e con la nostra gente. Da domani pensiamo alla settimana prossima, manca troppo ancora».

COSA HA IN PIU’ LA JUVE – «Quello che è successo in passato ci è servito da insegnamento, fa parte di un percorso di crescita. Lavoriamo tanto durante la settimana, il mister non ci fa mai rilassare e questo merito va a loro».

SCUDETTO – «Abbiamo un sogno, ma il primo obiettivo è raggiungere i primi quattro posti così siamo più tranquilli. Passo dopo passo, partita dopo partita e vediamo dove arriviamo».