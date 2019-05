Juve, De Sciglio troppo isolato: fatica a sinistra

De Sciglio non ha convinto totalmente in Sampdoria-Juve. Utilizzato come terzino sinistro, non è stato ben aiutato dalla squadra

A Genova, la Juve ha giocato con un 4231 in cui la fascia sinistra era coperta de De Sciglio e Pereira. I bianconeri sovente hanno effettuato il cambio gioco da destra a sinistra, per poter colpire la Sampdoria sul lato debole.

De Sciglio ha così spinto molto di più rispetto ai propri standard. Tuttavia, se già l’ex Milan negli ultimi metri non è né incisivo né esplosivo di suo, contro il Doria non ha ricevuto un adeguato supporto. Lo si vede nella foto sopra: in inferiorità numerica, è costretto a tornare indietro.