Juve, Del Piero: «Nessuno meglio di Di Maria per i bianconeri»

Le parole di Alessandro Del Piero sul precampionato della Juve: «Impressionato da Vlahovic, nessuno meglio di Di Maria»

Alessandro Del Piero è intervenuto in una diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus. Di seguito le sue parole sul precampionato dei bianconeri.

«Sono rimasto positivamente impressionato da Vlahovic. Di Maria è un acquisto fantastico per la Juventus: è efficace, ha personalità e un passato glorioso. È un top sotto ogni punto di vista, quindi nessuno era meglio di lui come acquisto per i bianconeri. Quando guardo le partite, non penso mai a chi può assomigliarmi, ma a chi mi attira e fa qualcosa di diverso. Nella Juve ci sono ragazzi che hanno qualità straordinarie: tutti hanno l’atteggiamento giusto per fare bene, e sanno cosa vuol dire indossare questa maglia».