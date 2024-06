Allarme Juve, Dorini: «Douglas Luiz sarà l'unico colpo di Giuntoli»

L’analisi di Leonardo Dorini, giornalista esperto di economia, sulle mosse di calciomercato della Juventus

Leonardo Dorini ha analizzato sul suo profilo X l’operazione Douglas Luiz per la Juventus.

ANALISI – «A quanto si legge, l’operazione Douglas Luiz dovrebbe far emergere una plusvalenza complessiva di circa 38 milioni fra Iling e McKennie. Per contro, ci si mette in casa un costo per il cartellino del centrocampista di 65 ml, cioè di oltre 16 milioni annui in caso di un quadriennale, cui va aggiunto l’ingaggio. Al di là di questioni tecniche (non conosco il calciatore dell’Aston Villa), la seconda parte del ragionamento mi lascia piuttosto perplesso, in questa fase di ricerca della “sostenibilità”. Certo, se ci sarà questa operazione, non si potrà certo dire che il Club è in disarmo e che la proprietà e il management non ci credono!».