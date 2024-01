Juve, Vlahovic da applausi contro il Sassuolo e giornali lo premiano

Juve, Dusan Vlahovic grande protagonista della vittoria con il Sassuolo grazie alla sua doppietta: le pagelle dell’attaccante

I giornali sportivi oggi in edicola esaltano la prestazione di Dusan Vlahovic in Juve-Sassuolo. Scatenato il numero 9 serbo con due reti da sogno, una più bella dell’altra, per portare a casa una vittoria meritata. E il bomber bianconero torna così magico per una serata da sogno, che per la sua squadra significa possibilità di tenere l’Inter a due punti e magari sorpassarla anche domenica sera. Inevitabili gli 8 in pagella che fioccano da tutte le parti quindi. Di seguito il giudizio de La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport.

GAZZETTA – «Due gol di sinistro, un tocco morbido e un capolavoro su punizione. Esce acclamato dai tifosi: 4 gol e un assist nelle ultime 4 gare. DV9, what else?».

CORRIERE – «Sempre in gol in casa contro il Sassuolo, si conferma: alla prima palla utile con una parabola a giro, poi trova il bis su punizione. Sono tre di fila in campionato, quattro nelle ultime cinque: un bomber per lo scudetto».

TUTTOSPORT – «Il ragazzo sta rispondendo da bomber: con i gol. Ma oltre alle reti che cominciano a essere frequenti e di alta fattura, aiuta la squadra a salire con una tecnica e personalità migliorata non poco. Fantastica la cannonata su punizione per il raddoppio con

palla all’incrocio».